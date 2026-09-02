Herida grave una mujer de 36 años en una colisión entre un turismo y una moto en Moratalaz (Madrid)

Archivo - Ambulancia de Samur Protección Civil. Imagen de archivo - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una motorista ha resultado herida de carácter grave tras una colisión lateral entre un turismo y la moto en la que circulaba durante la noche de este martes, a la altura del distrito madrileño de Moratalaz.

El accidente ha sido registrado minutos antes de las 00.00 horas a la altura del punto kilométrico 7,9 de la M-30, en la calzada exterior, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Tras la colisión, la víctima habría salido despedida varios metros, sufriendo una posible lesión medular. Seguidamente, la misma ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón, tras ser atendida por efectivos del SAMUR-Protección Civil.

Asimismo, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Municipal, la cual ha realizado el correspondiente atestado y acompañado al convoy sanitario al hospital para facilitar el traslado.