Herida grave una mujer de 71 años tras ser atropellada en Príncipe de Vergara

Archivo - Ambulancia de Samur-PC - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha resultado gravemente herida esta mañana tras sufrir un atropello a la altura del número 140 de la calle Príncipe de Vergara, en una zona no habilitada para el paso de peatones, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9 horas, y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Samur-Protección Civil para atender a la víctima por un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo de cadera y de pierna izquierda.

Los sanitarios han intubado a la mujer y la han trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital.

La unidad judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se ha encargado del atestado y asume la investigación del suceso, que ha ocurrido en un punto no habilitado para el paso de peatones.