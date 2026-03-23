Herido por arma blanca un menor de 14 años en el distrito de Chamartín

Samur-PC atiende a un menor de 14 años con dos heridas por arma blanca - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años ha resultado herido este domingo por arma blanca en el distrito de chamartín, en Madrid.

Según informa Emergencias Madrid, el servicio Samur-PC ha atendido a un varón de 14 años con dos heridas por arma blanca en el tórax y la zona inguinal.

La agresión se ha producido sobre las 22.00 horas en la calle Santa Rita. El joven ha sido estabilizado por los servicios médicos y trasladado con preaviso como potencialmente grave a un hospital.

La Policía Municipal ha escoltado el convoy, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.