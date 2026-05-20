Herido un conductor de 30 años tras un alcance de su coche con un camión en Parla

1089047.1.260.149.20260520233102 Los Bomberos de la Comunidad de Madrid excarcelan a un conductor de un turismo atrapado tras sufrir un alcance con un camión en Parla. - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido de gravedad este miércoles tras un alcance de su turismo con un camión en la A-42, a la altura de Parla, informa 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 19.15 horas en el kilómetro 21,7 de la mencionada carretera. El conductor del turismo y único ocupante, un hombre de 30 años, ha quedado atrapado.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han excarcelado al herido, que ha sido trasladado posteriormente por el equipo sanitario del SUMMA 112 con un trauma torácico grave al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, la Guardia Civil investiga los hechos.