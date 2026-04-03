Herido grave el dueño de una tienda de alimentación de Getafe tras sufrir un intento de atraco

Una ambulancia del SUMMA 112 en el lugar de los hechos - SUMMA 112

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un intento de atraco ocurrido en la madrugada de este viernes en una tienda de alimentación de Getafe se ha saldado con el propietario del establecimiento herido de gravedad, así como con el presunto agresor con lesiones de carácter leve, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han sido registrados en la calle Polvoranca de la referida localidad madrileña, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA 112, quienes han estabilizado al propietario del negocio, un varón de 48 años de edad que, seguidamente, ha sido derivado al Hospital 12 de Octubre.

Concretamente, el dueño del establecimiento ha sido trasladado con pronóstico grave al referido centro hospitalario, presentando sendas heridas por arma blanca en hemitórax izquierdo y derecho.

Asimismo, cerca de ese emplazamiento, en la calle Murillo, el SUMMA 112 también ha asistido al presunto agresor, un joven de 20 años que ha sufrido lesiones leves, en forma de traumatismo craneoencefálico y de heridas incisas en la cabeza y mano derecha. Posteriormente, el mismo ha sido trasladado al Hospital de Getafe.

Por el momento, el Cuerpo Nacional de Policía ha iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodean a los hechos, tras haber contado con la colaboración de la Policía Local.