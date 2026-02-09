Herido grave un hombre de 70 años tras caer seis metros desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte

Emergencias 112 Comunidad de Madrid atiende a tres heridos por un incendio - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras caer seis metros desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en el municipio madrileño, después de que un varón se haya precipitado accidentalmente desde la terraza de su domicilio a unos seis metros de altura.

A la llegada de las unidades sanitarias, el afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Como consecuencia, ha sido estabilizado por un Soporte Vital Avanzado del Summa 112, así como por el equipo de apoyo logístico y por una unidad de Soporte Vital Básico de la localidad madrileña.

El Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha colaborado en el accidente. Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, el paciente ha sido trasladado como trauma grave a un hospital de la Comunidad de Madrid.