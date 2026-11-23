Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 53 años ha resultado gravemente herido y ha sido trasladado urgentemente al hospital tras recibir esta mañana un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un interior del garaje de un gimnasio en el barrio madrileño de Valdebebas.

La Policía Nacional ha recibido sobre las 12.30 horas un aviso por la presencia de una persona gravemente herida en un aparcamiento en la calle Juan Antonio Samaranch, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Allí han encontrado tendida en el suelo a una persona de mediana edad y origen sudamericano, y en las inmediaciones se han encontrado dos armas de fuego. La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores.

Por su parte, sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos para atender a la víctima, a la que han estabilizado y trasladado en estado crítico al un hospital madrileño, según ha informado Emergencias Madrid.