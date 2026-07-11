Herido grave un hombre tras ser apuñalado en un local de Lavapiés

Servicios de emergencias intervienen tras un apuñalamiento en un local de Lavapiés. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado este sábado en el madrileño barrio de Lavapiés, según ha informado Emergencias de Madrid.

El ataque con arma blanca ha tenido lugar en un local de la plaza de Lavapiés alrededor de las 18:30 horas, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencias.

SAMUR-Protección Civil ha estabilizado y trasladado grave al Clínico al varón, que presentaba una herida penetrante en hemitórax derecho.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado al convoy sanitario y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.