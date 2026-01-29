Herido grave con quemaduras de segundo grado tras un incendio en una vivienda de San Martín de la Vega

Emergencias 112 Comunidad de Madrid atiende a tres heridos por un incendio - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido de carácter grave, con quemaduras de segundo grado en el 20% de su cuerpo, tras un incendio registrado la tarde de este jueves en una vivienda de San Martín de la Vega.

El fuego se ha originado por causas que están siendo investigadas sobre las 16.30 horas en una vivienda ubicada en el número 22 de la calle Larra de la citada localidad, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas han comenzado en el patio trasero de una casa baja y en el que había numerosos enseres, entre los que se encontraban sofás o muebles de madera.

Como consecuencia del incendio, el hombre ha sufrido quemaduras de segundo grado en el 20% de su cuerpo. Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido trasladado al Hospital de Getafe, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Al lugar han acudido tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos han extinguido el incendio.