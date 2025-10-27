Herido grave un trabajador tras caer desde el segundo piso en una obra en Paracuellos del Jarama

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado gravemente herido tras caer desde el segundo piso de un edificio en obras en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9 horas de este lunes en una obra en la esquina de la calle Radar con la calle Mercurio. Hasta el lugar se han trasladado personal sanitario del SUMMA 112, una UVI móvil y agentes de la Policía Local.

Los sanitarios han atendido al herido, que presentaba un traumatismo fácil grave, al que han realizado trabajos de estabilización y han trasladado al Hospital de La Paz.