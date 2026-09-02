Herido grave un trabajador en Carabanchel al precipitarse desde 5 metros dentro de un pozo

Sanitarios del Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un obrero de 51 años ha resultado herido grave la tarde de este miércoles en el distrito de Carabanchel al precipitarse desde una altura de 5 metros en el interior de un pozo.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.15 horas en la calle Valmayor, en el barrio de Comillas, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el trabajador se ha precipitado desde una altura de 5 metros cuando realizaba labores en el interior de un pozo.

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y sanitarios del Samur-Protección Civil han accedido al interior del pozo para poder atender al obrero herido. Tras ser estabilizado, ha sido rescatado con la ayuda de una grúa de las obras.

Una vez en el exterior del pozo, ha sido atendido nuevamente por los sanitarios y finalmente evacuado en ambulancia hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Al lugar también han acudido efectivos de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación del accidente laboral.