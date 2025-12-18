Herido grave un trabajador tras precipitarse desde una altura de ocho metros en Chamartín

Ambulancias del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse desde una altura de ocho metros mientras trabajaba en un edificio en obras en la calle Antonio Rodríguez Villa, en el distrito de Chamartín, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 16.00 horas, y hasta la zona se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA 112, que han solicitado la colaboración de Bomberos de Madrid debido al difícil acceso al lugar de los hechos.

El edificio se encuentra en obras tanto en la fachada como en el interior, motivo por el que los sanitarios no han podido acceder al interior de la obra. Bomberos de Madrid han logrado entrar y extraer al hombre herido, según han precisado fuentes sanitarias.

Ya en el exterior, el herido ha sido atendido por sanitarios por un traumatismo torácico y trasladado en estado grave al Hospital de La Princesa. La Policía Nacional ha intervenido en un suceso que ahora está en manos de la Policía Municipal de Madrid.