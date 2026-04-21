Herido grave un varón de 46 años tras una colisión entre un turismo y una moto a la altura de Villa de Vallecas

Archivo - Ambulancia de Samur Protección Civil. Imagen de archivo - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 46 años ha resultado herido de carácter grave este lunes a causa de una colisión entre un turismo y una moto, a la altura de Villa de Vallecas, según informa Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 23.15 horas en la calle San Jaime, desde donde el varón ha sido trasladado "con preaviso" al Hospital Gregorio Marañón, tras ser atendido y estabilizado por efectivos del SAMUR-Protección Civil.

Por cuenta del accidente, el herido ha sufrido una fractura de omóplato, así como un trauma costal, según han precisado a Europa Press las mismas fuentes.

Por su parte, la Policía Municipal ha realizado el correspondiente atestado, así como colaborado en el traslado de la víctima.