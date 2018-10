Herido muy grave un hombre de 29 años en el segundo 'boloencierro' de Mataelpino

Actualizado 26/08/2018 14:14:50 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años ha resultado herido este domingo "muy grave" en el segundo boloencierro celebrado en la localidad madrileña de Mataelpino, al haber sido alcanzado por la bola de 250 kilogramos y haber sido aplastado contra ella, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido este domingo en el segundo día de encierros cuando el hombre ha sido alcanzado por la bola en la puerta de la plaza y aplastado contra ella. Los efectivos del SUMMA 112 que se encontraban en estas fiestas han comprobado que el herido presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

El equipo médico del SUMMA112 lo ha intubado y lo ha trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz. También han colaborado agentes de Protección Civil y los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil.

No obstante, el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha ofrecido este año una serie de consejos para los corredores de los famosos 'boloencierros' tras los dos heridos que se registraron el año pasado en la carrera, uno de ellos muy grave.

Los 'boloencierros' de adultos (para mayores de 16 años) comenzarón su segundo día este domingo a las 11.30 horas. El Consistorio ha lanzado una seria de recomendaciones para evitar accidentes.

Así, piden a los participantes que corran con calzado deportivo, no intenten para la bola, no corran con el móvil ni intentando hacer fotos o vídeos. Hay que intentar quitarse a tiempo del impacto de la bola y, si no se puede, hay que echarse al suelo.

Las personas que vean los 'boloencierros' desde la talanquera no deben sacar sus brazos y/o piernas. Toda persona que esté dentro del recorrido del 'boloencierros' será bajo su responsabilidad, añaden.