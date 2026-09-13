Archivo - Herido muy grave un motorista de 21 años tras salirse de la M-607 en una curva en Tres Cantos - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 21 años ha resultado herido muy grave tras salirse de la carretera en la M-607, en Tres Cantos, y chocar violentamente contra un muro.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 9.15 horas y a la llegada de los servicios sanitarios constataron que estaba en parada cardiorrespiratorio a raíz de varios traumatismos.

El personal del Summa 112 ha conseguido revertir la parada, lo han trasladado en helicóptero sanitario hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado. A la zona se trasladaron también efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.