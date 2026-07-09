Heridos potencialmente graves dos conductores tras un choque frontolateral en la M-601 en Collado Villalba

Accidente de tráfico en la M-601 en Collado Villalba - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores de automóvil han resultado heridos potencialmente graves tras sufrir esta madrugada un choque frontolateral en la carretera M-601 a su paso por Collado Villalba, teniendo que ser los dos excarcelados por los Bomberos de la Comunidad de Madrid tras quedar atrapados en sus vehículos.

Los hechos se han producido poco después de las 7 horas de este jueves a la altura del kilómetro 2 de la citada vía, hasta donde se han trasladado Bomberos y efectivos sanitarios del Summa 112 tras recibir un aviso por un accidente de tráfico, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar de los hechos, las tres dotaciones de Bomberos han observado que los dos conductores --únicos ocupantes de sus vehículos-- estaban atrapados en los coches tras el accidente. Tras excarcelarles, sanitarios del Summa 112 les han estabilizado y trasladado al hospital.

Se trata de un varón de 21 años, que ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro, y otro hombre de 43 años que ha sido trasladado al Hospital de La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido.