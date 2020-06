Hija del médico del SUMMA fallecido por Covid denuncia que una aseguradora no reconoce su muerte como accidente laboral

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hija de un médico del SUMMA de 61 años fallecido por coronavirus ha lanzado una campaña en la plataforma Change.org para criticar que la aseguradora no abona la indemnización de la póliza suscrita al entender que su muerte no puede ser considerada accidente laboral.

Este facultativo de la Unidad de Atención Domiciliaria del SUMMA falleció a primeros de abril tras contraer el virus, convirtiéndose en uno de los primeros sanitarios que moría en Madrid a causa del Covid-19.

En su petición para recabar apoyos, y que acumula por ahora 112.245 firmas, Marta Pérez ha relatado que su padre dedicó "más de 30 años de su vida a proteger, cuidar y salvar vidas".

"Y lo hizo hasta el último momento, porque si algo tengo claro es que mi padre ha muerto por intentar ayudar a los demás, aun sabiendo que su vida estaba en riesgo. Como tantos otros sanitarios, trabajó sin el material de protección homologado que necesitaba, totalmente expuesto a la enfermedad", ha aseverado.

La hija de este facultativo ha rememorado que el sábado 14 de marzo su padre le comentó que había sido "la peor guardia de su vida" pero que estaba "feliz" por ayudar a "muchas personas", pero a los tres días, empezó a tener síntomas y se aisló a la espera de que le hicieran el test. Luego empeoró y terminó en la UCI, donde falleció pasados 12 días.

"Como podréis entender todo esto está siendo durísimo, pero lo es más todavía cuando nos encontramos con otro duro golpe: un aseguradora nos niega que lo que sufrió mi padre fue un accidente laboral. Las otras aseguradoras de mi padre sí se ha comprometido a darnos la indemnización completa, por seguro de vida y por accidente laboral. Pero Berkley es la única que se sigue negando", ha criticado para detallar que con esta recogida de firmas solicita que rectifiquen.

En este sentido, está convencida de que si su padre no hubiera trabajado durante esos días "ahora estaría vivo". "Es obvio que se contagió trabajando por no haberle proporcionado la correcta protección", ha desgranado.

Marta Pérez ha destacado que el personal sanitario "ha salvado y cuidado" a la población durante esta pandemia. "Mi padre también lo hizo, pero él no se pudo salvar. Ahora os toca a las aseguradoras responder. El resto ya lo han hecho, pero Seguros Berkley dice que no cubre la muerte de mi padre porque 'no fue consecuencia de una causa violenta o súbita'. Fue tan súbito como que estaba perfectamente y a los pocos días se murió", ha remachado.

A su vez, ha subrayado que el Real Decreto-ley 19/2020 considerará accidente de trabajo la circunstancia de quienes "en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios".

"Nos sentimos totalmente desprotegidos por parte de una aseguradora que, se supone, se dedica a proteger al personal sanitario. Sentimos que están jugando con nuestro sufrimiento y que dentro de unos años nos reconocerán en un pleito lo que es evidente. No lleguemos hasta allí, por favor. Acabemos con esto cuanto antes", ha concluido.