Hispanidad 2026 cierra con récord de espectadores tras congregar a más de 1 millón

1125150.1.260.149.20261014104355 Cabalgata de la Hispanidad, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). La Cabalgata de la Hispanidad ha recorrido por tercer año consecutivo la Gran Vía, con el mayor despliegue hasta la fecha. 20 países de América, más Estados Unidos, Guinea Ecuatorial - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispanidad 2026 ha cerrado su sexta edición con un récord de espectadores tras congregar a más de un millón de personas, lo que supone un incremento superior al 10% respecto a 2025, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid', la programación ha incluido más de 200 actividades en parques, plazas y espacios culturales entre el 2 y el 12 de octubre.

La música en directo ha reunido a casi 700.000 personas en escenarios como la Plaza de España, la Plaza Mayor y la explanada multiusos de Madrid Río. En la primera han actuado el cantante colombiano Sebastián Yatra, Marta Sánchez y el venezolano Carlos Baute, encargado de cerrar la programación de este espacio.

Por la Plaza Mayor han pasado el trompetista cubano Arturo Sandoval, la formación Ibérica Suite, con su fusión de flamenco y jazz, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y la gala flamenca del Corral de la Morería.

Por su parte, la explanada multiusos de Madrid Río ha acogido las actuaciones de la artista cubana Aymée Nuviola, Cimafunk, Lin Cortés y su banda y el grupo de rock 091, entre otros.

MÁS DE 300.000 PERSONAS EN LA GRAN CABALGATA

La Gran Cabalgata ha congregado a más de 300.000 personas en su recorrido por la Gran Vía madrileña el 4 de octubre, por tercer año consecutivo. El desfile ha contado con 15 carrozas y 4.500 participantes, entre artistas, bailarines, patinadores, acróbatas, bandas de música y compañías de teatro.

En el pasacalles han participado delegaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Madrid y Estados Unidos, además de los territorios de Guam y las Islas Marianas del Norte.

Estados Unidos ha sido el país invitado de esta edición, que ha incluido actividades dedicadas a su influencia hispana, como la actuación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans; el ciclo 'Cine y Flamenco', centrado en Carmen Amaya y Antonio el Bailarín y sus vivencias en ese país, y la experiencia NFL Culture Club Madrid, además de foros, conferencias y exposiciones.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR, GASTRONOMÍA Y DEPORTE

La programación familiar ha incluido espectáculos de clown, circo, magia, acrobacias y títeres en los Jardines del Palacio de Vista Alegre y el Parque de Santander. A estas propuestas se han sumado obras de teatro, espectáculos de danza y el piromusical del 12 de octubre en la Plaza de Cibeles.

En el Puente del Rey se ha celebrado el festival mexicano 'Agave y Maíz', al que han acudido 50.000 personas para degustar tacos. Asimismo, la carrera 'Madrid corre en Español' ha reunido a 5.000 corredores en un recorrido por enclaves como el Parque del Oeste, la Plaza de España y la Casa de Campo.

Por su parte, la Plaza de Las Ventas ha colgado el cartel de 'No hay billetes', con 23.000 entradas vendidas para presenciar el regreso a los ruedos del matador Morante de la Puebla.

La celebración también ha incluido la iluminación de la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con los colores de la bandera española los días 11 y 12 de octubre, con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Además, sus balcones han lucido las enseñas de los 22 países hispanohablantes y de Estados Unidos como país invitado.