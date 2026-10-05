Historiadores del arte, músicos o arquitectos dan nombre al callejero del desarrollo urbanístico de Los Cerros

Callejero de Los Cerros - LOS CERROS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Historiadores del arte, músicos, arquitectos o personalidades vinculadas a la cultura, el arte o la ciencia dan nombre al callejero del desarrollo urbanístico de Los Cerros, un nuevo paso en la configuración urbana de este ámbito y la creación de la identidad del futuro barrio de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en la última Junta de Gobierno Local la denominación de los viales. El nuevo callejero incorpora 27 denominaciones que combinan el reconocimiento a personalidades vinculadas a la cultura, el arte, la literatura, la ciencia, la arquitectura, la música, la danza, el flamenco, el cine y el teatro con nombres procedentes de la toponimia y la historia del territorio de Vicálvaro, han informado desde el desarrollo urbanístico en un comunicado.

La elección de las denominaciones responde a la voluntad de que los nombres de las nuevas calles no sean "únicamente una referencia para identificar los futuros edificios y espacios del barrio, sino que contribuyan también a poner en valor la historia, la cultura y el patrimonio del territorio en el que se integra Los Cerros".

El nuevo callejero establece así un vínculo entre el futuro barrio y su entorno, combinando la memoria de figuras relevantes de la cultura y el conocimiento con la recuperación de nombres ligados al paisaje y a la historia de Vicálvaro.

La propuesta incorpora, entre otros, nombres de cronistas de la Villa a propuesta del Instituto de Estudios Madrileños, así como de destacados representantes de diferentes ámbitos de la cultura y el conocimiento.

Entre ellos figuran historiadores del arte como Francisco José Portela Sandoval, José Rodríguez Losada o Gonzalo Anes; arquitectos como Pedro Bidagor Lasarte; músicos como Ataúlfo Argenta; bailarinas como Victoria de los Ángeles y Guillermina Martínez, 'Mariemma'; y figuras del mundo del arte como Juana Mordó, Luisa Ignacia Roldán 'La Roldana' o María Antonia Fernández 'La Caramba', entre otros.

Junto a estas personalidades, el callejero recupera siete denominaciones vinculadas directamente con la historia y la toponimia de Vicálvaro, aportadas por la Asociación Histórica de Vicálvaro (Vicus Albus).

Son referencias históricas del entorno de Los Cerros como El Raso, Los Baldíos, El Concordado, el Chortal de la Higuera, la Tierra de la Lámpara, Casa Montero y la Fuente Amarguilla. El conjunto se completa con las denominaciones de Calle del Doctor José Luis Gilarranz y Calle de Alfredo Di Stéfano, propuestas por el Ayuntamiento de Madrid.

MÁS DE 16.000 VIVIENDAS

Esta aprobación supone un nuevo hito en la materialización de Los Cerros, que avanza progresivamente en la configuración de los elementos que darán forma al futuro barrio: sus calles, espacios públicos, zonas verdes, equipamientos y nuevas viviendas.

Los Cerros es un proyecto integrado en los desarrollos del sureste y en la malla urbana de la ciudad de Madrid, cuenta con una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados en los que se prevé la construcción de 16.324 viviendas, de las cuales el 50% estarán sujetas a algún tipo de protección oficial.

Con un 12% de superficie edificable, Los Cerros cuenta con 550.650 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales, más de 4 millones de metros cuadrados de suelo destinado a cesiones públicas entre redes locales, generales y supranacionales que darán lugar a colegios, centros de salud, deportivos y la creación de más de 15.000 puestos de trabajo a lo largo de su ejecución.

El ámbito contará con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, superando en extensión al Parque del Retiro, integrará actuaciones como la plantación de más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

Ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R3 y la M-203, y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de la EMT. El proyecto está impulsado por empresas como Metrovacesa, Vía Célere, VÍA ÁGORA, Kronos, Landco, Grupo Ortiz y Eurocis, entre otras.