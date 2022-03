Un hombre dispara un arma detonadora contra una discoteca cerca de la Embajada rusa tras una pelea dentro

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre disparó la madrugada del domingo un arma detonadora contra una discoteca tras una pelea que mantuvo dentro de otros individuos, un suceso en el que no se han registrado heridos ni de momento detenidos, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos se registraron el día 27 de febrero a las 4 horas a las puertas de la discoteca Tiffany's, situada en la plaza de la República Argentina, en el distrito madrileño de Chamartín, fue cerca de la embajada Rusa en España.

Precisamente, fueron integrantes de protección de la legación los que avisaron a la patrulla de policía que vigila precisamente ese edificio que se habían producido unos disparos en una calle cercana. Al llegar al lugar, los agentes vieron a un hombre junto a un Audi de color negro que al observarles emprendió la huida en el automóvil a gran velocidad, por lo que no pudieron atraparles.

Testigos en el lugar manifestaron luego a los agentes que el origen de este hecho tendría relación con una pelea en el interior de la discoteca, que terminó con el desalojo de unos clientes por parte del personal de seguridad. Creen que lo que utilizó no fue una pistola, sino un arma detonadora porque no hay casquillos. La Policía ha aclarado que este incidente no tiene nada que ver con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En esa discoteca hace unas pocas semanas unos hombres drogaron a dos chicas para abusar luego sexualmente de ellas. Fueron detenidas ocho personas. Esta local también ha sido desalojado en varias ocasiones por la Policía Municipal por exceso de aforo y no usar mascarilla durante la pandemia.