Hortaleza impulsará actividades e información sobre el eclipse de sol y plantea un punto de observación en Valdebebas

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Hortaleza promoverá actividades divulgativas y facilitará la observación del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, tras aprobar en el último Pleno del distrito una iniciativa centrada en acercar este fenómeno astronómico a la ciudadanía.

Durante la defensa de la propuesta, el Grupo Municipal Socialista ha subrayado que se trata de "un fenómeno astronómico excepcional que no se produce con frecuencia y que despierta un gran interés científico, educativo y social", destacando que Hortaleza estará en una "posición privilegiada" para su observación.

La iniciativa contempla la organización de charlas y actividades en centros educativos, culturales y otros espacios municipales, con participación de expertos. El objetivo, según se ha expuesto, es "acercar la astronomía a niños, jóvenes y familias" y fomentar la cultura científica en el distrito en colaboración de entidades como la Agrupación Astronómica de Madrid.

Además, la propuesta ha puesto especial atención en la seguridad, al tratarse de un fenómeno que puede resultar perjudicial para la salud ocular si se observa sin protección. En este sentido, se incluirá información clara sobre los riesgos y la necesidad de utilizar gafas homologadas con certificación internacional ISO 123.12-2 para evitar daños en la vista.

VALDEBEBAS, EPICENTRO DE LA OBSERVACIÓN EN HORTALEZA

El texto aprobado también plantea habilitar el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI como punto de encuentro para la observación de este fenómeno, al considerarlo una de las zonas con mejores condiciones de visibilidad dentro de la capital.

"Se espera que se muevan cientos de personas y acudan al Parque de Valdebebas", han advertido los socialistas, al tiempo que han pedido a la Junta "un ejercicio de responsabilidad" para habilitar este espacio del distrito como "punto de encuentro" y dotarlo "de todos los elementos de seguridad".

Por este motivo, se ha propuesto contar con personas especializadas en astronomía que orienten a los asistentes y expliquen las distintas fases del eclipse, que en Madrid comenzará sobre las 19.34 horas, alcanzará la totalidad en torno a las 20.30 y finalizará hacia las 21.20 horas.

"Con esta iniciativa se pretende aprovechar una oportunidad científica excepcional para el distrito, promoviendo el conocimiento, la divulgación científica y la participación vecinal en torno a un acontecimiento natural de gran interés", ha insistido el PSOE.

A FAVOR TODOS LOS GRUPOS EXCEPTO VOX, QUE SE ABSTIENE

Durante el debate, Vox ha anunciado su abstención a la iniciativa de los socialistas y ha alertado de posibles riesgos en la ciudadanía. "Siempre ha habido un pequeño número de personas que han resultado perjudicadas", han señalado, en referencia a lesiones oculares registradas en otros eclipses.

"Es verdad que los casos suelen ser pocos, pero no estaría descartada la posibilidad de reclamaciones posteriores a la Junta de Distrito como organizador", han advertido.

Por su parte, Más Madrid ha defendido la propuesta poniendo el foco en la salud pública y la prevención, insistiendo en que "es clave que se informe bien y se garantice el uso de gafas homologadas" para evitar daños.

"Hay que evitar que la gente se ponga en riesgo viendo el eclipse sin protección o con soluciones ineficaces como las gafas de sol o la radiografía", han afirmado.

Desde el PP, han mostrado su apoyo al carácter de divulgación científica de la iniciativa: "Todo lo que sea acercar la ciencia, la astronomía y la divulgación a los vecinos de Hortaleza merece nuestro respaldo. Y recordar algo tan básico como que mirar al sol sin protección puede provocar daños graves en la vista, pues nunca está de más", han expuesto.

No obstante, el PP ha advertido de que la Junta "puede facilitar actividades divulgativas en espacios municipales", pero "no le corresponde por sí sola decidir un gran espacio oficial de observación ni articular un dispositivo general para un evento de esta magnitud".

Finalmente, la proposición ha salido adelante con los votos a favor de PP, Más Madrid y PSOE, y la abstención de Vox.