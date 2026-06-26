El Hospital Príncipe de Asturias, pionero en España en implantar una prótesis para recuperar la voz y la deglución

Quirófano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha implantado con éxito por primera vez en la sanidad pública española una innovadora prótesis para que pacientes puedan recuperar la voz y una deglución adecuada.

En un comunicado, ha explicado que se trata de un dispositivo que permite acercar de forma mecánica una cuerda vocal que no funciona correctamente o está paralizada hacia el centro de la laringe, de modo que se logra un mayor resultado funcional y los pacientes pueden volver a hablar y tomar alimentos sólidos y líquidos sin riesgo de atragantamiento.

La técnica de medialización de las cuerdas vocales, aplicada por especialistas en otorrinolaringología del centro, minimiza significativamente las posibilidades de que el paciente tenga que volver a pasar por el quirófano.

Tradicionalmente era necesario revisar estas prótesis tras la implantación para, en caso de experimentar cambios en las cuerdas vocales, volver a intervenir al afectado. Con este sistema, en cambio, se permite que el dispositivo se hinche o deshinche para adaptarse a las cuerdas vocales en todo momento, lo que permite que los reajustes se pueden realizar en consulta, sin necesidad de acometer una nueva operación.

Los cirujanos del Hospital Príncipe de Asturias han trabajado bajo el liderazgo de Guan Min-Ho, prestigioso otorrinolaringólogo de Taiwán, que, hasta la fecha, ha realizado 500 intervenciones de este tipo en el mundo.

Las causas más frecuentes de paralización de una cuerda vocal son la cirugía de tiroides o paratiroides y, en segundo lugar, la extensión de tumores del pulmón o del mediastino (región central del tórax ubicada entre los dos pulmones).

Desde el Gobierno regional se ha subrayado que con la incorporación de esta nueva prestación a la cartera de servicios del Hospital público Príncipe de Asturias, la sanidad pública regional continúa con su apuesta "por la innovación y la mejora de los procesos asistenciales, con el reto permanente de ofrecer una atención de la máxima calidad y adaptada a las necesidades de los pacientes".