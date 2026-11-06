Los hospitales madrileños acogen a 18 heridos del accidente ferroviario de Urda, dos de ellos en la UCI

Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de ret - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que 18 de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales de la región, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal y en el Doce de Octubre.

El resto de víctimas se encuentran ingresados en planta de los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, Clínico, Torrejón, Gómez Ulla, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro, según el último balance del Gobierno regional.

Además, en La Princesa, Doce de Octubre y Gregorio Marañón hay dos ingresados en cada uno, mientras que la Fundación Jiménez Díaz acoge a tres víctimas.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó contra otro Iryo parado en la vía. El suceso deja 69 heridos y en torno a un centenar de heridos.