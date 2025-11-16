Hospitalizado de gravedad un joven de 19 años con heridas de arma blanca en abdomen, tórax y axila

Herido por arma blanca un joven de 19 años, en calle Gotarrendura, La Latina (Madrid) - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido hospitalizado en estado grave con múltiples heridas por arma blanca tras ser agredido a última hora de la noche de este sábado en el distrito madrileño de La Latina, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 00.00 horas, en calle Gotarrendura del conocido barrio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil, que han encontrado a un varón con múltiples heridas en abdomen, tórax y axila, con afectación pulmonar.

La víctima ha sido estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Clínico de la ciudad, mientras Policía Nacional ha asumido la investigación de lo ocurrido.