Hospitalizado tras sufrir un síncope el agente de Policía Local de Parla que lleva 14 días de huelga de hambre

PARLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Policía Local de Parla Jorge Bravo, que este lunes cumple 14 días en huelga de hambre para solicitar un cambio de turno que le permita conciliar, ha sido trasladado a media mañana al Hospital Infanta Cristina de Parla tras sufrir un síncope.

El agente ha informado de que, sobre las 11.00 horas, ha sufrido un "síncope aparentemente provocado por una arritmia cardiaca" mientras permanecía en las puertas del Ayuntamiento de Parla, con su silla y su cartel de protesta.

Bravo inició hace 14 días una huelga de hambre para reclamar al Ayuntamiento "una medida de conciliación" que le permita atender "las necesidades básicas" de sus nueve hijos, medida que el Ayuntamiento le ha negado sistemáticamente advirtiendo de que hay otros policías que han reclamado cuestiones similares.

AFECTACIÓN ORGÁNICA

"He sido trasladado de urgencia al Hospital de Parla, donde las primeras pruebas indican notables alteraciones analíticas y una evidente afectación orgánica", ha explicado el agente, tras agregar que "se está aún valorando el alcance y la gravedad del daño apreciado en los distintos órganos perjudicados".

La hospitalización, según ha explicado, "pone fin a dos semanas de huelga de hambre, durante las cuales ni el alcalde Parla (Ramón Jurado), ni ningún otro responsable del gobierno municipal", se han dignado "siquiera" a dirigirle la palabra.

Han sido, según ha relatado, 14 días en los que el Ayuntamiento "solo ha sido capaz" de enviarle a un comisario "con amenazas". "Y publicar un torpe comunicado de prensa lleno de falsedades", sintetiza.

"El inmovilismo y la falta de humanidad de un Consistorio que se dice socialista y obrero han quedado patentes. Su pasividad frente a la desesperación de un empleado, que únicamente reclama un turno en el que poder conciliar su vida familiar con sus obligaciones profesionales, demuestra que su compromiso con los derechos de los trabajadores, la igualdad de la mujer y el bienestar de la infancia no es más que una fachada hueca", ha señalado el funcionario.

"RISAS" EN LOS PISOS SUPERIORES

"Quizá en las próximas horas, desde el Ayuntamiento de Parla se haga público un nuevo comunicado de prensa. Quizá incluso se atrevan a desearme una pronta recuperación. Que se lo ahorren. Me consta que en los pisos altos del Consistorio hoy han sido todo risas y gestos de victoria. El policía que molestaba ha acabado en el hospital", ha subrayado el policía local.

Jorge Bravo ha agradecido a los trabajadores y funcionarios "las sinceras muestras de afecto" durante estos días. "Al igual que los cientos de ciudadanos que me han abrazado y obsequiado con hermosas palabras de apoyo. Gracias a familiares, amigos y compañeros que llamasteis a diario, que pasasteis a dar ánimos y que rezasteis por mi familia", ha zanjado.