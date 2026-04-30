Hostelería madrileña espera un puente de mayo marcado por la estabilidad, sin contrataciones extras ni cambio en precios

Archivo - Archivo.- Un camarero atiende una mesa en una terraza en el centro de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La hostelería madrileña afronta este puente de mayo, con tres días festivos en la región por las festividades del Día del Trabajador y el Día de la Comunidad, con previsiones moderadas y marcadas por la estabilidad, con una afluencia espera similar al pasado año, sin contrataciones extras y sin cambio en los precios.

En concreto, más de la mitad de los establecimientos, el 52,94%, espera mantener una afluencia similar a la del Puente de Mayo del año pasado, según el informe de previsiones elaborado por Hostelería Madrid. Mientras, un 35,29% prevé una menor afluencia y un 11,76% anticipa un incremento.

En cuanto a la facturación, casi la mitad de los negocios consultados, el 47,06%, considera que se mantendrá en niveles similares. Por su parte, un 17,64% prevé aumentos moderados --hasta un 3% o entre un 5% y un 10%--, mientras que un 35,29% estima que la facturación podría descender, con un 17,65% que apunta a caídas superiores al 10%.

Destaca que el 100% de los establecimientos encuestados afirma que mantendrá sus precios durante el puente. Según ha apuntado Hostelería Madrid en un comunicado, esta decisión refleja el esfuerzo del sector por sostener la competitividad y no trasladar al consumidor el impacto de los costes, en un contexto en el que el incremento de gastos de energía, personal y suministros sigue condicionando las previsiones de los negocios.

Respecto al empleo, la mayoría de los establecimientos, el 58,82%, mantendrá el mismo equipo durante estos días. Un 17,65% tiene previsto reforzar la plantilla para atender la demanda prevista, mientras que un 23,53% reducirá personal, en línea con unas expectativas más prudentes de actividad.

Según este estudio, entre los principales factores que influyen en las previsiones negativas del sector destacan el incremento de costes, señalado por el 35,29% de los encuestados.

Por su parte, la mayor demanda nacional, mencionada por el 29,41%, destaca como uno de los factores que influye en las previsiones más positivas. La competencia y la presión sobre precios también aparecen entre las preocupaciones de los empresarios, aunque con menor peso.

En este contexto, desde Hostelería Madrid se ha remarcado que las cifras muestran "un escenario de prudencia" para el sector, que afronta el puente "con expectativas contenidas, sin incrementos de precios y con una gestión ajustada de los recursos".

Al hilo, ha recalcado que la evolución final de la actividad dependerá en buena medida del comportamiento de la demanda nacional, la llegada de visitantes y las condiciones meteorológicas durante los días festivos.

La muestra del informe está compuesta mayoritariamente por restaurantes, que representan el 64,71% de las respuestas, seguidos de cafeterías y tabernas, con un 11,76% cada una. También participan bares de copas y discotecas, ambos con un 5,88%.