La huelga en hospitales gestionados por Quirón se mantiene para los días 21 y 23 de abril tras no llegar a un acuerdo

Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles - AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga en los hospitales madrileños gestionados por el grupo Quirón --Hospital General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro-- se mantiene para los días 21 y 23 de abril tras haber finalizado sin acuerdo el acto de conciliación celebrado este miércoles.

De este modo, los paros para reclamar mejoras laborales tendrán lugar el martes día 21 en horario de 8 a 10 horas y de 15 a 17 horas, con concentraciones en los centros a las 9 y a las 16 horas, y el jueves día 23 en horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas, con concentraciones a las 10 y a las 16 horas.

La reunión en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA), solicitada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., ha finalizado sin acuerdo, por lo que se mantienen los paros. Según ha explicado el sindicato, los representantes del grupo empresarial "han reiterado una postura inmovilista, negándose a abordar cualquier mejora de las condiciones laborales que supere lo establecido en el convenio colectivo vigente".

Durante el encuentro, según la organización sindical, los responsables de Quirón les han instado al sindicato a trasladar sus reivindicaciones a la mesa del convenio. Desde CC.OO. creen que el grupo empresarial elude así su "responsabilidad directa en la negociación en los centros afectados".

"Esta actitud supone un nuevo bloqueo en un conflicto que se arrastra desde noviembre de 2025, cuando se inició un calendario de movilizaciones ante la falta de avances. Lejos de abrir vías de diálogo, la empresa mantiene una posición ideológica anclada en el pasado, que impide dar respuesta a las necesidades reales de unas plantillas cada vez más precarizadas", ha denunciado la organización sindical.

Entre otras, desde el comité de empresa se reclaman mejoras de las condiciones de contratación, la regulación de la jornada laboral y los permisos retribuidos, el incremento de las retribuciones o la implantación de medidas efectivas de conciliación, entre otros avances.

También se reclama la creación de una comisión de promoción y movilidad profesional entre los hospitales, la regulación de las horas extraordinarias, el reconocimiento de la antigüedad en todas las categorías, la implantación de un complemento por trabajo en domingos, la mejora del complemento de festivos y el acceso al trabajo a distancia en aquellos puestos en los que sea posible.

Desde CC.OO. han hecho un llamamiento a los trabajadores a secundar la huelga y participar en las movilizaciones convocadas y han advertido que, tras años de reivindicaciones sin respuesta y ante el bloqueo empresarial, no descarta intensificar las acciones si la empresa mantiene su negativa a negociar mejoras reales en las condiciones laborales.