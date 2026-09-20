La Huerta de la Salud, el rincón de Hortaleza que aún guarda un silo de 1928 y un antiguo lavadero

Archivo - Exterior del silo de Hortaleza, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Huerta de la Salud, en el barrio de Pinar del Rey, conserva parte de la historia agrícola de Hortaleza a través de vestigios como el Silo, construido en 1928, y el antiguo Lavadero municipal, inaugurado en 1931 y financiado con donaciones de los propios vecinos.

Los orígenes de la Huerta de la Salud se remontan al siglo XVIII, cuando era una gran huerta y casa de labor conocida como la Quinta del Cristo de la Salud y pertenecía a los duques de Frías.

A finales del siglo XIX, el jurista Pedro Tovar convirtió la propiedad en un complejo agrícola-industrial y la explotación pasó a denominarse Huerta de la Salud, coincidiendo con el aumento de la demanda de hortalizas y productos agrarios en Madrid, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en su página web.

La historia de la finca está ligada a la propia evolución de Hortaleza, un antiguo municipio con referencias documentales desde 1361 y que pudo fundarse en torno al siglo XIII. En sus primeros tiempos, la localidad estuvo caracterizada por la presencia de numerosas huertas en las que se cultivaban hortalizas, vides, trigo y olivos.

Ya en 1928 se levantaron algunas de las edificaciones de la explotación, entre ellas un silo destinado al almacenamiento de grano. La construcción, una torre de planta dodecagonal de unos 20 metros de altura y siete plantas, es uno de los elementos que todavía permanecen en pie de aquella antigua explotación agrícola.

El Silo se encuentra actualmente integrado en el parque de la Huerta de la Salud y acoge un espacio para exposiciones y eventos culturales dependiente del Centro Cultural Huerta de la Salud. Además, su última planta cuenta con un mirador con vistas panorámicas de Madrid y capacidad para un centenar de personas.

De la antigua finca también se conserva la Puerta de la Salud, elementos que fueron restaurados en 2002. El resto de las edificaciones fueron desapareciendo durante el último cuarto del siglo XX, cuando buena parte de la antigua explotación fue derribada y el espacio pasó a formar parte del actual parque, donde hoy conviven viviendas y equipamientos públicos como el centro cultural y la biblioteca.

Entre los elementos que formaron parte de la antigua finca también hubo una torre similar a un mirador desde la que el propietario podía contemplar la Puerta del Sol, según recoge el Ayuntamiento de Madrid.

EL LAVADERO QUE HORTALEZA LEVANTÓ CON LAS DONACIONES DE SUS VECINOS

También forma parte de este pasado ligado a las huertas y la explotación agrícola el antiguo Lavadero municipal de Hortaleza, inaugurado en 1931 y financiado con donaciones de los propios vecinos, según la información del Ayuntamiento de Madrid.

El lavadero representó en su momento un ejemplo de modernidad para la época, ya que disponía de agua corriente, una estufa para calentarla y diferentes pilas destinadas a lavar y aclarar la ropa. También contaba con medidas higiénicas específicas, como un espacio separado para lavar la ropa de personas enfermas o con enfermedades infecciosas, además de una letrina. En 1931, utilizarlo costaba 0,10 pesetas.

El Lavadero permaneció en funcionamiento hasta finales de los años 70, cuando su uso había quedado reducido principalmente al lavado de piezas de gran tamaño, como cortinas o mantas, debido a la generalización de las lavadoras.

Así, la actual Huerta de la Salud y sus alrededores conservan parte de la memoria de un Hortaleza muy diferente al actual, cuando las huertas, las explotaciones agrícolas y las instalaciones destinadas a facilitar la vida cotidiana de sus vecinos formaban parte del paisaje de la zona.