Iglesias sobre vídeo de Ayuso corriendo: "Te falta mucho Madrid, tía, podías ir a que te graben a barrios del Sur"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha comentado este domingo el vídeo preelectoral de la aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso, en el que sale haciendo corriendo, asegurando que "solo va a hacer footing donde viven los suyos y a ningún sitio más".

"Joder, te falta mucho Madrid, tía, podías haber hecho el paripé de irte a que te graben corriendo en algún barrio o algún lugar del sur", ha señalado al respecto este mediodía tras una reunión mantenida con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Iglesias ha sacado el tema del spot preelectoral después de decir que la gente ha de etener que esta campaña "no va del ruido, sino de lo que quiere hacer cada proyecto con Madrid". "La derecha y ultraderecha no gana a nadie, incluso en lo geográfico", ha indicado para reiterar que estas fuerzas políticas son mayoritarias solo en el 30 por ciento de la población pero que ganan las elección, a su juicio, porque sus votantes están más movilizados.

Según ha explicado el exvicepresiente del Gobierno de España, la clave de la estructura de poder madrileño depende de los niveles de participación electoral en los barrios más pudientes. Y también de otras tácticas como "comprarse dos diputados del PSOE en 2003, hacer trampas en las campañas con la financiación ilegal del PP o el papel que juegan los medios de comunicación".

"En la concentración de Vox en Vallecas iban a lo que iban y como no lo consiguieron rompieran el cordón policial. Es un 'modus operandi' que se está radicalizando. Y lo que nosotros necesitamos es que la gente de los barrios no les vamos a pedir el voto, tú vota al que más te guste, pero ve a votar", ha indicado.

Y es que la sensación que tiene Pablo Iglesias respecto a esta campaña es que "hay partido", pero necesitan que el tejido asociativo y la sociedad civil organizada "entiendan que estas elecciones no van de partidos". "En el Gobierno central hemos podido sacar cosas porque había presión por fuera. Sin la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ni el Sindicato de Inquilinos no les podíamos llevar al callejón sin salida de pactar una fecha y asegurar que tiene que haber una ley, y lo van a terminar perdiendo porque no lo pueden hacer con el PP", ha augurado.

El líder de Podemos pide a la gente que "tenga cierta conciencia, más allá de la opción que le guste a cada uno". "En estas elecciones se juega la sanidad, educación, la vivienda y el alquiler, muchas cosas, y una concepción de lo público porque la mayoría de la gente necesita lo público. La educación privada, por ejemplo, tiene una clave de segregación económica que les encanta pero también de control ideológico porque en buena medida es una educación religioso que transmite unos valores muy concretos que no son mayoritarios, aunque tengan toda la pasta, el poder y los medios de comunicación", ha esgrimido.



