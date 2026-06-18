Un incendio en una nave de trasteros de Villaverde obliga a desalojar una gasolinera cercana

Archivo - Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid trabajan desde primera hora de la mañana de este jueves en la extinción de un incendio en una nave de trasteros en el distrito de Villaverde, que además ha obligado a desalojar una gasolinera debido a su proximidad con las llamas.

Los hechos se han producido en torno a las 6 horas en una nave situada en la calle San Mamés, hasta donde se han trasladado 15 dotaciones de Bomberos para sofocar las llamas, que rompen por tres fachadas de la nave y ante el riesgo de que colapse, según ha informado Emergencias Madrid.

En principio el suceso no ha causado heridos, si bien en la zona hay unidades del Samur-Protección Civil con carácter preventivo. La Policía Municipal de Madrid se encarga de controlar la circulación en la zona y ha activado un amplio cordón de seguridad.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal está en la zona con sus drones para facilitar a los Bomberos una "perspectiva global" de la nave en llamas.