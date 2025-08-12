Un incendio en el parking de intu Xanadú se salda con diez vehículos afectados

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir un incendio declarado en el parking del centro comercial intu Xanadú, en el municipio de Arroyomolinos, que se ha saldado por el momento con un total de diez vehículos afectados.

Según ha trasladado un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego, prácticamente controlado, se originó en uno de los vehículos estacionados en el aparcamiento del complejo y las llamas se propagaron a los demás. No se han producido daños personales.

Tras el aviso, a las 19.30 horas, cuatro dotaciones de bomberos se movilizaron hasta el lugar, donde se encontraron un incendio muy evolucionado. Como medida preventiva, se procedió a confinar a los clientes, con la colaboración del personal del centro comercial. El fuego no ha afectado a la vegetación circundante ni a la edificación.