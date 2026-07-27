El incendio de la Sierra Oeste reduce su avance durante la noche, aunque aún no está estabilizado

Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos, si bien el fuego continúa activo y sin estabilizar, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

En estos momentos se identifican tres frentes del incendio, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.

Ante esta situación, las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.