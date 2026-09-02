Un incendio en una vivienda de Navalcarnero obliga a desalojar a sus ocupantes sin causar heridos

Bomberos de la Comunidad de Madrid en un incendio en una vivienda en Navalcarnero - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado esta tarde en el interior de una vivienda de Navalcarnero ha obligado a desalojar a las personas que se encontraban en el inmueble, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 16 horas en una vivienda situada en la calle Camilo José Cela, hasta donde se han trasladado cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que se han encontrado con un incendio en la primera planta del chalet.

Los Bomberos han lograron confinar el incendio, evitando que se propagara al resto de habitaciones de la vivienda. Además, también han realizado labores de ventilación para evacuar el humo acumulado en las plantas primera y segunda del inmueble.

Las personas que se encontraban en el interior habían sido previamente desalojadas y no precisaron asistencia sanitaria, si bien un dispositivo preventivo de Protección Civil de Navalcarnero ha estado disponible durante el suceso.