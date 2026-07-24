Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias calcinan ya 3.000 hectáreas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), durante una reunión con el CECOP, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 24 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). La reunión se produce después de la complicación de los incendios que e - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid, dos de ellos en Villa del Prado y un tercero en San Martín de Valdeiglesias, han alcanzado ya las 3.000 hectáreas de superficie afectada, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se encuentra al frente del operativo de emergencia.

Los incendios siguen sin estar perimetrados y avanzan por la zona suroeste de la Comunidad de Madrid azuzados por el viento, que se teme que cobre aún más protagonismo a lo largo de la jornada, según ha detallado el propio ministro en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos.

Las labores de extinción se centran principalmente en garantizar la seguridad de los núcleos urbanos de la zona, si bien también se trabaja para evitar que los tres fuegos se junten, formando un hipotético frente común que elevaría el riesgo por la virulencia y agresividad de las llamas.

En este sentido, el responsable al frente de la dirección operativa de la emergencia, el teniente general de la Unidad Militar de Emergencia (UME) Francisco Javier Marcos, ha subrayado que, en caso de confluencia de los incendios, se tiene previsto "cómo variar el volumen de fuerzas y de medios aéreos".

Al respecto del origen de los incendios, el ministro Marlaska ha recordado que el de San Martín de Valdeiglesias estuvo provocado por un coche en llamas en la calzada de la M-501 a la entrada de la localidad, mientras que del resto se desconocen las causas. Sin embargo, ha insistido en que el SEPRONA de la Guardia Civil está investigando el posible origen de los fuegos.