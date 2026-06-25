La industria audiovisual aporta el 2,2% del PIB madrileño y genera más de 108.000 empleos

Presentación de estudio de la industria audiovisual. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria audiovisual aporta el 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid, genera 108.400 puestos de trabajo y concentra el 28% de las empresas del sector en España, según recoge el 'Estudio del Sector Audiovisual de Madrid 2026', presentado este jueves por el Clúster Audiovisual de Madrid.

El informe, elaborado en el marco del Observatorio del Audiovisual de Madrid y presentado por el Clúster Audiovisual de Madrid, ofrece una radiografía actualizada de la evolución y el impacto económico y social de un sector que se ha consolidado como "uno de los motores de crecimiento de la región".

Durante la presentación se han dado a conocer los principales indicadores de actividad de la industria audiovisual madrileña, así como las tendencias que marcarán su desarrollo en los próximos años.

La jornada ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que han destacado "el papel estratégico del audiovisual como impulsor de la actividad económica, la innovación y la creación de empleo".

El estudio se ha elaborado a partir de fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Cultura, el Libro Blanco de la Animación y el propio Clúster Audiovisual de Madrid, entre otras. Además, incorpora una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2026.

El presidente del Clúster Audiovisual de Madrid, Raúl Berdonés, ha inaugurado este jueves la presentación del informe en el Auditorio Analistas Financieros Internacionales (AFI), donde ha recordado que el Observatorio del Audiovisual de Madrid nació hace dos o tres años con el objetivo de dotar al sector de una herramienta de análisis y seguimiento y que actualmente cuenta con más de 136 socios.

Durante su intervención, ha destacado que la industria genera "más de 108.000 puestos de trabajo directos" con más de 3.600 empresas audiovisuales. "Madrid es una gran jugueteria del audiovisual", ha señalado.

El estudio ha sido presentado por las consultoras de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ana Domínguez Viana e Irene Piedra Muñoz, donde han extraído como conclusiones que la industria audivisual es un sector de primer nivel para la economía madrileña, genera más de 7.500 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB) y 108.400 empleos en Madrid.

El ecosistema audiovisual madrileño agrupa más de 3.600 empresas y ha registrado un crecimiento sostenido en la última década. Asimismo, el estudio refleja que los propios profesionales del sector avalan "el atractivo local" de la industria. El 76% considera Madrid un destino "excelente o bueno" para desarrollar su actividad, destacando "el talento y la red de servicios y proveedores".

TRES DE CADA CINCO AGENTES DEL ECOSISTEMA MADRILEÑO ESPERAN CRECER

Otra de las conclusiones del estudio es que las perspectivas "son positivas" de cara al futuro. En concreto tres de cada cinco agentes del ecosistema audiovisual madrileño esperan "crecer" este año.

Además, han explicado que el marco regulatorio y el apoyo institucional serán "determinantes" para consolidar "el liderazgo del audiovisual, de acuerdo con la percepción de los agentes de este ecosistema".

Al hilo, durante la presentación han indicado que un 68% de las empresas madrileñas del sector están localizadas en el municipio de Madrid, contando con una amplia red de espacios orientados a la producción, distribución y exhibición de la industria audiovisual.

MÁS DE 85.000 METROS CUADRADOS DE PLATÓS Y ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN

Respecto a los espacios para grabar, Madrid cuenta con más de 85.000 metros cuadrados de platós y estudios de producción. Por otro lado, cuenta con más de 537 pantallas de cine y 67 salas de exhibición.

Durante 2025, se celebraron en la región 85 festivales y muestras cinematográficas, así como 19 eventos vinculados a la industria audiovisual. Además, el 23% de las empresas de producción de videojuegos están en Madrid.

En cuanto a la actividad de rodajes, durante el mismo año, se han rodado más de 2.100 en la Comunidad. En concreto, 112 largometrajes, 286 cortometrajes, 198 series, 612 anuncios y 241 videoclips.

Por su parte, en la ciudad de Madrid se han rodado 71 largometrajes, 52 series y más de 410 anuncios. Además, el 42,5% del total de días de rodaje de cine publicitario en España se realizan en la región. El estudio destaca igualmente que los rodajes generan más de 220 millones de euros de valor añadido en la ciudad de Madrid.

Otro de los factores señalado como clave para el crecimiento del sector es "el apoyo público de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid" que destinan más de 50 millones al sector. Así, el 62% del sector prevén ampliar su actividad en Madrid durante 2026, siendo menos del 2% los que piensan que no ampliarán su industria.

En este sentido, el director general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Beltrán Pedreira, ha insistido durante su intervención "la importancia del sector audiovisual madrileño". "Madrid se reafirma como región atractiva en el sector audiovisual que aporta un 2,2% del PIB, siendo el 1% de la economía española", ha puesto en valor.

En este sentido, ha manifestado que Madrid es una ciudad para "producir y crear contenido", al tiempo que ha añadido que cuenta con "un fuerte apoyo institucional de las instituciones públicas".

Por otro lado, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Luis Martín Izquierdo, ha calificado de "excelentes" las cifras del informe. "El audiovisual es una industria madura, dinámica y con capacidad real", ha destacado.

Cree que sin datos solo eres alguien que tiene "una opinión más", siendo un sector "que mide, compara y planifica su futuro con rigor". Por último, ha zanjado su intervención agradeciendo al Clúster por desarrollar un esquema de trabajo "ordenado, estructurado y transparente", algo que, a su juicio, "no ocurre en todos los sectores".