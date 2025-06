Inma Sanz destaca que Madrid tiene "mucha suerte de tener a este alcalde" y espera tenerle "por muchos años"

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha destacado que Madrid tiene "mucha suerte" de tener a José Luis Martínez-Almeida como alcalde y espera poder contar con él al frente del Consistorio "por muchos años".

Sanz, que en breve se pondrá al frente del Ayuntamiento por la baja de paternidad de Almeida, ha protagonizado los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, en los que se le ha preguntado por su futuro, a dos años vista de las próximas elecciones municipales.

"(Almeida) dijo algo así como 'si no especulo sobre mi futuro, no voy a especular sobre el de la vicealcaldesa'. Pues yo le digo que si él no especula sobre su futuro, no voy a especular yo sobre el mío", ha bromeado.

Sí ha sido contundente al afirmar que los madrileños tienen "mucha suerte de contar en estos momentos con un alcalde de su formación, de su valía, de su inteligencia, de su capacidad de trabajo y de sus valores".

"A él le corresponde esa decisión, esa reflexión que tiene que hacer él junto a su familia, pero los madrileños tenemos mucha suerte de tener a este alcalde en estos momentos y yo espero que lo tengamos por muchos años", se ha despedido.