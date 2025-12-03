La inscripción para los exámenes del certificado C1 de inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas abre este jueves

Archivo - Archivo.- Examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abrirá este jueves día 4 el plazo de presentación de solicitudes para obtener el certificado de nivel C1 de inglés en sus Escuelas Oficiales de Idiomas.

La documentación se puede entregar hasta el 19 de diciembre de manera telemática a través de la Secretaría Virtual del sistema de gestión educativa Raíces y el formulario se podrá descargar en la web institucional de la Comunidad de Madrid si se opta por hacerlo de manera presencial en los centros.

El examen, que se realizará en todas las sedes, constará de cinco partes. Cuatro de ellas (comprensión de textos escritos y orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación lingüística) se harán en una única convocatoria que comenzará a las 16.00 horas del próximo 10 de febrero.

Por su parte, las de producción y coproducción oral y de mediación lingüística oral serán entre el 9 y 13 de febrero, ambos inclusive, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado

Para poder presentarse a estos exámenes es necesario cumplir 16 años en 2026, o tener 14 años para los solicitantes que no cursen idioma inglés en Educación Secundaria como primera lengua extranjera.

El listado provisional de admitidos se publicará el 12 de enero, y a partir del 19 de ese mismo mes se informará a los aspirantes del centro asignado para formalizar la matrícula y realizar la prueba.

El C1 es un nivel que avala la capacidad para utilizar el idioma "con flexibilidad, eficacia y precisión" en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal, público, académico y profesional. El certificado que se obtiene al superar el examen es oficial y tiene validez permanente en todo el territorio nacional.