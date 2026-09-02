Las inscripciones para descubrir 24 joyas del patrimonio madrileño con '¡Bienvenidos a Palacio!' abren este miércoles

Archivo - Salón Goya del Palacio de Liria, en Madrid (España), a 2 de septiembre de 2020. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para participar en la 13ª edición de '¡Bienvenidos a Palacio!', el programa de la Comunidad de Madrid que permite visitar de forma gratuita 24 edificios representativos del patrimonio histórico de la región, se abrirán este miércoles a las 10 horas.

La iniciativa, que se desarrollará del 11 de septiembre al 1 de diciembre, contará este año con cerca de 8.000 plazas y sumará por primera vez a su recorrido los palacios de Goyeneche y Uceda, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las reservas podrán realizarse a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, donde también estarán disponibles el calendario completo, los horarios y la información práctica de las visitas.

Durante casi tres meses, especialistas en patrimonio cultural acompañarán a los participantes en recorridos por salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de valor patrimonial. Las visitas permitirán conocer la historia de los edificios, sus transformaciones arquitectónicas y el papel que desempeñaron sus propietarios e instituciones a lo largo de los siglos.

Muchos de estos inmuebles fueron concebidos originalmente como residencias nobiliarias y actualmente albergan embajadas, academias, fundaciones y otras entidades. Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido acercar este patrimonio a más de 103.000 visitantes.

LOS PALACIOS DE GOYENECHE Y UCEDA, NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación del Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca civil madrileña.

El inmueble alberga desde 1773 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de la reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un destacado patrimonio artístico vinculado a la historia de la institución.

También podrá visitarse por primera vez dentro del programa el Palacio de Uceda, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado.

Conocido históricamente como Palacio de los Consejos, fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

La programación incluirá además algunos de los principales exponentes del patrimonio palaciego madrileño, entre ellos los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy.

La oferta se completa con el Palacete de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de Aldovea y otros inmuebles de interés histórico y arquitectónico.