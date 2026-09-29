Las inscripciones de Madrid Otra Mirada para descubrir 205 espacios de la ciudad abren este martes

Madrid Otra Mirada alcanza los 205 enclaves y 249 actividades gratuitas del 12 al 18 de octubre - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para descubrir el patrimonio de Madrid a través de Madrid Otra Mirada abren este martes a las 10 horas, con una 14ª edición que se celebrará del 12 al 18 de octubre y permitirá conocer 205 enclaves de la ciudad a través de 249 actividades gratuitas.

Para las actividades que requieren reserva, la antesala de espera de la plataforma habilitada para el programa municipal abrirá a las 9.30 horas. A las 10 horas se pondrá en marcha una cola virtual que asignará un turno a cada persona conectada, aunque permanecer en ella no garantiza la obtención de plaza si la demanda supera la oferta, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Cada participante podrá reservar entradas para dos adultos y dos menores de 18 años, salvo en las actividades dirigidas exclusivamente a adultos. Podrá inscribirse en un máximo de 14 actividades, dos por día, y apuntarse a otras tantas listas de espera.

El programa del Ayuntamiento de Madrid incorpora este año 22 espacios por primera vez, entre ellos el Palacio de Gaviria, el Consejo de Estado, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Forense de la Universidad Complutense y la Iglesia Anglicana de San Jorge. Además, amplía su duración a una semana por la elevada demanda de anteriores ediciones.

Las propuestas incluyen visitas guiadas y teatralizadas, conciertos, exposiciones, talleres, conferencias y actividades infantiles en palacios, museos, teatros, iglesias, jardines, bibliotecas y otros edificios singulares. También participan espacios como el Banco de España, la Casa de la Villa, el Real Jardín Botánico, el frontón Beti Jai y el búnker de El Capricho.

Por primera vez se suman ocho juntas municipales de distrito: Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Usera y Vicálvaro. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, destacó durante la presentación este lunes que la ampliación permitirá que más madrileños se acerquen al patrimonio de la ciudad.

La programación incluye asimismo 25 actividades que no requieren inscripción previa, entre ellas conciertos, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas.