Interrumpida la circulación en L6 entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica por incidencia en las instalaciones

Archivo - Estación de metro de Plaza Elíptica en Madrid (España), a 25 de noviembre de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la Línea 6 de Metro de Madrid se encuentra interrumpida entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, debido a una incidencia en las instalaciones, según informa Metro de Madrid en sus redes sociales.

El tiempo estimado de resolución supera ya los 30 minutos, por lo que se recomienda a los viajeros utilizar rutas alternativas mientras persista la incidencia.

La interrupción afecta a la Línea 6 entre Laguna y Plaza Elíptica y no hay previsión inmediata de restablecimiento.