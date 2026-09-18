Interrumpida la circulación en la Línea 6, entre Conde de Casal y Diego de León, por una avería eléctrica

Archivo - Interior de un vagón de metro, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la Línea 6 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este viernes por la mañana entre las estaciones de Conde de Casal y Diego de León, en ambos sentidos, por "una avería eléctrica" en una instalación ubicada en el túnel entre O'Donnell y Manuel Becerra, según han confirmado a Europa Press fuentes del suburbano.

Desde Metro de Madrid han explicado que los técnicos ya están trabajando para solucionar la avería y se ha procedido a reforzar las líneas 56, 156 y circular de los buses de la EMT que cubren el trayecto afectado.

En un mensaje publicado en la red social 'X' a las 7.57 horas, Metro ha estimado en más de una hora el tiempo para que se solucione la avería y el servicio vuelva a la normalidad.

El suburbano también ha señalado en redes sociales que la incidencia "no ha supuesto ningún peligro para los usuarios".

El pasado lunes la circulación de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid (Paco de Lucía-Arganda del Rey) permaneció cortada durante más de cinco horas, entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, por un incidente en un vehículo de mantenimiento.