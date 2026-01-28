Interrumpido el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia y retrasos en las líneas C8 y C10

Archivo - Dos personas caminan por una pista forestal en el Puerto de Navacerrada, a 1 de diciembre de 2021, en Cercedilla, Madrid (España). - Nacho Valverde - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de tren entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por la acumulación de nieve en la infraestructura y las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid sufren retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia provocada por las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, entre Cercedilla y Segovia se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

Respecto a las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid se están registrando retrasos debido a una incidencia en la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por el tiempo.