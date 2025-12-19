Intu Xanadú logra la neutralidad de carbono en zonas comunes y obtiene el sello 'Cálculo' por el registro de emisiones

Archivo - COMUNICADO: intu Xanadú consigue la neutralidad de carbono - INTU XANADÚ - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial intu Xanadú ha obtenido el sello 'Cálculo' de la Oficina Española de Cambio Climático por el registro de su huella de carbono durante el ejercicio 2024, mientras que busca culminar este año consiguiendo la neutralidad de carbono en las zonas comunes del centro.

En concreto, este "nuevo hito" consiste en compensar por primera vez las emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en su área de influencia gracias a su implicación en el proyecto Bosque Folia 1, ubicado en Torrejón de la Calzada, ha informado intu Xanadú en un comunicado.

Según ha manifestado el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín, estos logros reflejan el "compromiso real y medible con la sostenibilidad". "No se trata solo de cumplir estándares, sino de generar un impacto positivo en nuestro entorno y en la comunidad", ha dicho.

Intu Xanadú culmina así "un año histórico en su hoja de ruta sostenible", dando continuidad al impulso iniciado en 2024. Este trabajo en el campo de la sostenibilidad le sirvió para hacerse con el premio BREEAM Awards al mejor edificio comercial, convirtiéndose en el primer centro español en recibirlo el galardón.

A este reconocimiento se le suma también el ser el primer centro comercial de la Comunidad de Madrid en obtener la certificación 'Residuo Cero' de AENOR que avala una reducción de más del 90% de residuos enviados a vertedero mediante un sistema eficiente de reciclaje.

Todas estas acciones forman parte de la estrategia 'Net Zero' ejecutada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, que plasma y proyecta un itinerario sostenible para los próximos años.

"En 2026, intu Xanadú continuará consolidando los estándares alcanzados con dos objetivos clave: Net Zero Carbon y Residuo Cero, además de iniciar los preparativos para renovar la certificación BREEAM In-Use en 2027", ha remachado Martin.