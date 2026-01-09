Inverfest calienta el invierno madrileño con León Benavente, Abraham Mateo, Morgan, La Bien Querida, Parquesvr o Hinds

Cartel de Inverfest - INVERFEST

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inverfest calienta estos meses el invierno madrileño con una duodécima edición que extiende hasta el 25 de marzo y reúne un centenar de actuaciones en una docena de recintos de Madrid y en la Casa de la Música de Fuenlabrada, con varios conciertos ya con el cartel de entradas agotadas.

El ciclo de conciertos reúne a bandas y artistas como León Benavente, Abraham Mateo, Morgan, La Bien Querida o Hinds y reparte sus propuestas en el escenarios como el Movistar Arena, el Teatro Circo Price, La Riviera, el Teatro Eslava, Las Ventas, El Sol, Siroco, But, Villanos y Condeduque, además de la Casa de la Música (Fuenlabrada), tal y como ha informado Radio Intercontinetal.

CONCIERTOS DE ENERO

En el Movistar Arena, el calendario incluye hoy viernes a Valeria Castro, seguido este sábado a León Benavente y el domingo a Abraham Mateo. Más adelante, el mismo recinto acoge Luz Casal (17 de enero) y Sexy Zebras (24 de enero).

En La Riviera, figuran hoy y mañana Baicua, Carlos Ares (14, 17 y 18 de enero, con entradas agotadas), Morgan (16 de enero), D. Valentino (21 y 28 de enero), Alice Wonder (24 de enero) y Ramoncín (25 de enero).

En el Teatro Circo Price, la programación del Inverfest incluye La Habitación Roja (16 de enero), Ismael Serrano (17 de enero) y Morgan (18 de enero), además de La radio y sus historias con Nieves Concostrina y Fetén Fetén (20 de enero), Niño de Elche + Raül Refree (22 de enero), Bebe (23 de enero), Carlos Núñez (24 de enero) y Violeta (25 de enero).

También aparecen en el calendario de enero Rubén Pozo (15 de enero), Egon Soda (16), Éxtasis (17), Michael Marcagi y Evan Honer (21), Marta Soto (22), Ale Acosta (23), Airbag (24), Chicle (29), Carmen 113 (30) y Yarea (31) en La Sala; y en Villanos Ramón Mirabet (23), Sofía Gabanna (24), Mabü (28), Ona Mafalda (29), The New Raemon (30) y Blackpanda (31).

En la sala El Sol, este viernes toca Lady Banana, el sábado Paco Pecado y el domingo Estrella Fugaz (11). Le siguen Marisa Valle Roso, Pagafantas, Víctor Coyote, Eladio y Los Seres Queridos, Victorias, Begut, Lemot, Maximiliano Calvo, Mateo Eraña y Jordana B.

Por su parte, la Siroco incluye hoy a De Fem, mañana a Break the Senses y el resto de enero a Cora y Taicore, Ran Son, Rosalinda Galán, Agoraphobia y Alizza, entre otros. Y la sala But el día 15 a Los Estanques y El Canijo de Jerez.

En Teatro Eslava, actuarán Ana Curra (23 de enero) y Javier Corcobado (30 de enero); en Sala But, Vera Fauna (23 de enero) y Drugos (30 de enero); y en Condeduque, Julia Colom (17 de enero), Soleado (30 de enero) y Tiemei & Desilence (31 de enero). Y en Fuenlabrada, la Casa de la Música acoge Niños Bravos + Pipiolas + La Millenial (17 de enero) y Dollar Selmouni (24 de enero).

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO Y MARZO

La programación de febrero del festival arranca con La Bien Querida (1 de febrero) en La Riviera, seguidos de Hinds (5 de febrero), Derby Motoreta's Burrito Kachimba (6 de febrero), Parquesvr (7 de febrero), Natalia Lacunza (12 de febrero) y 091 (14 de febrero) en el mismo recinto. Y el Movistar Arena figura el día 6 Mvrk.

Por su parte, el Teatro Circo Price acoge Ángeles Toledano (1 de febrero), Israel Fernández (3 de febrero), Kiko Veneno (5 de febrero), Quique González (6 y 7 de febrero) y Fetén Fetén & amigos (8 de febrero). La Sala El Sol incluye Adam Green (4 de febrero), Anaut (6 de febrero), Bernal (7 de febrero), Sara Socas (8 de febrero) y Raül Querido + Pálida Tez (15 de febrero).

Por su parte, Las Ventas programa al Colectivo Panamera (6 de febrero), La Sala a Santiago Motorizado (día 12) y Villanos a Lucía Espín (11 de febrero).

El tramo final de Inverfest incluye conciertos como Nogen + Süne (14 de marzo) en la Sala El Sol y el cierre con The Clause (25 de marzo) también en el mismo recinto. En la Sala But, el listado incorpora a Joaquina (22 de marzo). La programación completa está disponible en la web oficial de Inverfest.