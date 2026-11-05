La inversión de presupuesto de Madrid para 2027, año de finalización de las grandes obras, escala hasta los 678 millones

Obras en la superficie de la A5, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras excavar el túnel en agosto, ahora se rematan los acabados, la ventilación y la iluminación. Su conexión con la M-30 está prevista entre noviembre y diciembre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inversión del proyecto de presupuestos de Madrid para 2027, año de finalización de las grandes obras, escala hasta los 678 millones, según ha presentado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se ha dado luz verde a la propuesta de cuentas.

Esos 678 millones de euros dedicados a inversiones suponen la segunda mayor cantidad invertida en Madrid desde 2008, sólo por detrás de 2026. Si a esta cantidad se le suman las inversiones del sector público empresarial, el total de inversiones se sitúa en los 1.001 millones de euros.

Hidalgo ha remarcado que estas cifras que "consolidan el perfil inversor de este mandato, que en los últimos cuatros años ha destinado casi 2.600 millones de euros a proyectos y equipamientos en la ciudad".

La delegada ha recordado actuaciones como los soterramientos de la A-5 y el tramo final del paseo de la Castellana, así como el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas, todos ellos proyectos que finalizarán el próximo año. Se unirán la conclusión de las obras de la calle Alcalá entre las plazas de Cibeles e Independencia con la creación del bulevar peatonal, la plaza de Jacinto Benavente, la calle Alonso Cano o el casco histórico de Barajas.

Continuará la remodelación de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas y la puesta en marcha de las reformas de la calle Goya, la plaza de la Duquesa de Osuna, el entorno del Salón de Reinos, la mejora de la configuración y accesibilidad del Puente de Vallecas o AZCA, entre otras. En total, las mejoras en el espacio público de la ciudad contarán con un presupuesto de 112,3 millones de euros, además de los destinados a la A-5.