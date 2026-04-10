Una inversión regional de 180 millones para impulsar Colmenar Viejo, la mayoría en vivienda asequible y educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, firman un protocolo general de actuación para la promoción de proyectos en el municipio, en la Real Casa de Correos, a 10 de abril de 2026, en Mad - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha firmado este viernes con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo un protocolo general de actuación para la promoción de proyectos en el municipio con 180 millones de euros para impulsar equipamientos, centrados especialmente en la vivienda asequible a través del Plan Vive y nuevos centros educativos para atender el crecimiento de población de esta localidad que supera ya los 62.000 habitantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado esta tarde en la Real Casa de Correos con el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, el protocolo que pretende dar respuesta a los nuevos retos del municipio para que crezca "en equilibrio".

En este marco, la Comunidad de Madrid va a invertir 180 millones de euros en Colmenar Viejo, concretamente, 100 millones se destinará a la construcción de más de 900 viviendas de alquiler asequible, pensando especialmente en los jóvenes y en la llegada de nuevas familias, tal y como ha desgranado la líder del Ejecutivo autonómico.

Además, ha desgranado que se están invirtiendo 25 millones de euros para construir dos nuevos centros educativos, un nuevo CEIP con más de 800 plazas y un nuevo instituto junto al colegio Héroes del Dos de Mayo. Por otro parte, ha señalado que se está facilitando el transporte y la seguridad vial "reparando y mejorando la red de carreteras autonómicas, que es algo clave" para Colmenar Viejo.

A ello sumará un nuevo centro de salud para dar respuesta al aumento de población, "sin renunciar a las obras de mejora" en los centros de salud norte y sur del municipio, así como una nueva residencia de mayores con capacidad para atender hasta 150 personas.

En materia de seguridad y emergencias, se seguirá invirtiendo en medios para la Policía Local y mantienen el compromiso de ubicar en el municipio un nuevo parque de Bomberos.

La presidenta ha destacado la construcción de un nuevo matadero municipal, una obra que alcanza los 12 millones de euros, con lo que quieren seguir contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y la actividad ganadera de la zona.

A ello se suma el mantenimiento de obras de conservación de vías pecuarias y caminos rurales, ya que el municipio se enmarca en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, además de una inversión de 1,3 millones en la mejora del Centro de Acogida de Animales.

Díaz Ayuso ha agradecido al regidor colmenareño el "magnífico" trabajo que está realizando al frente del Ayuntamiento, "su buen hacer y el compromiso" con sus vecinos y visitantes, además de dar "lo mejor de sí" para que cada día se viva mejor en la localidad.

EBULLICIÓN DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO

Por su parte, el alcalde de Colmenar Viejo ha subrayado que su municipio está viviendo "uno de los mejores momento de su historia", en plena ebullición demográfica, y por ser "dinámico para los jóvenes, atractivo para las familias y con un enorme potencial de desarrollo empresarial".

"Este crecimiento, sin embargo, exige planificación, exige inversión y exige visión. Y ahí es donde hoy queremos poner en valor también el papel de la Comunidad de Madrid. El convenio que hoy se firma no es un acuerdo más, es una apuesta estratégica por Colmenar Viejo", ha reivindicado.

En concreto, ha agradecido a la presidenta por su compromiso "claro y tangible" con el municipio para que sea "referencia" en la zona norte de la región y para seguir fomentándolo como un lugar "con calidad de vida y con servicios públicos de primer nivel".