Las inversiones regionales en el Valle del Lozoya: más de 769 millones, un nuevo centro de salud y 58 pisos públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy con carácter extraordinario en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría. - COMUNIDAD DE MADRID

RASCAFRÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha invertido 769 millones de euros desde 2019 en los municipios del Valle del Lozoya, la Cuenca Alta del Manzanares y la Sierra de Guadarrama, donde a finales de este año finalizarán las obras del nuevo centro de salud de Guadarrama, en una zona a la que se suman 58 viviendas públicas y ampliaciones de centros educativos.

Así lo ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha presidido este miércoles el Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en el Centro de Visitantes de Peñalara, en la localidad de Rascafría.

El Valle del Lozoya está integrado por las localidades de Alameda del Valle, Canencia, Lozoya, Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle y Rascafría, un área próxima a la Cuenca Alta del Manzanares y la Sierra de Guadarrama, conformada por Cercedilla, Guadarrama, Los Molinos, Navacerrada, Becerril de la Sierra, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y Soto del Real.

En materia sanitaria, la Comunidad de Madrid ha invertido casi 170 millones de euros desde 2019 hasta diciembre de 2025 y prevé destinar otros 56 millones durante el resto de la Legislatura a infraestructuras sanitarias que beneficiarán a más de 142.000 habitantes.

En Atención Primaria se han destinado cerca de 4,9 millones de euros, cifra a la que se sumarán otros 7,5 millones hasta mayo de 2027. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el nuevo centro de salud de Guadarrama, cuyas obras finalizarán en diciembre de 2026 y que cuenta con un presupuesto de 9,8 millones de euros, y el Hospital de Lozoyuela, infraestructura que estará construida en el primer trimestre de 2027.

Por su parte, la inversión en los hospitales de referencia --La Fuenfría, Guadarrama, Infanta Sofía, La Paz y El Escorial-- supera los 164 millones de euros en los últimos seis años, a los que se añadirán otros 48 millones hasta mayo de 2027.

58 NUEVAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN ALQUILER ASEQUIBLE

Por otro lado, el Gobierno regional ampliará el parque público residencial en esta área, a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), con la construcción de 58 viviendas de alquiler asequible en Guadarrama destinadas a familias vulnerables, con una inversión de 14,2 millones de euros.

Asimismo, se han desarrollado actuaciones de rehabilitación urbana en cascos históricos con valor patrimonial, como la restauración de antiguos conventos en Rascafría y Lozoya o la renovación de la plaza de Trastámara en Rascafría.

Además, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha realizado inversiones en los municipios del Valle del Lozoya y de la Cuenca Alta del Manzanares por más de 130 millones de euros, desde 2019.

Las partidas se han destinado principalmente al cuidado de la biodiversidad y la adecuada gestión forestal, con 36 millones de euros en los 15 municipios, así como actuaciones por valor de 5,5 millones para los próximos años. A ellos se suman 659.000 dedicados a fomentar la transición energética y la economía circular, así como 1,6 millones a infraestructuras agrarias y cuidado de vías pecuarias.

Adicionalmente, se han empleado 12,8 millones en trabajos preventivos contra incendios forestales y otros 5,3 se dedicarán a este mismo fin en las próximas actuaciones. Por otra parte, 14,2 millones han permitido el mantenimiento del personal de las Policías Locales y 2,3 se emplearán este año.

Sin embargo, la mayor partida corresponde a las numerosas actuaciones realizadas por Canal de Isabel II, que suman 69 millones de euros a los que se sumarán 26,1 en las próximas obras.

CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES

Entre 2019 y 2025, la Comunidad de Madrid ha reforzado la inversión en estos municipios con un incremento cercano al 60% en los recursos destinados a servicios sociales, que han pasado de 15,6 a 25 millones de euros. Esta tendencia continuará en 2026, ejercicio en el que la dotación alcanzará los 27,2 millones, un 9% más que en 2025.

La nueva dotación presupuestaria para 2026 permitirá ampliar las horas de asistencia prestadas y reforzar la cobertura, con incrementos de hasta un 150% en municipios como El Boalo respecto al año pasado.

Además, se financiarán cinco residencias de mayores situadas en Cercedilla, Soto del Real, Miraflores de la Sierra y dos en Guadarrama, así como un centro de día en la población cercedillana con capacidad para atender a 389 vecinos y 6,4 millones de euros de presupuesto.

En cuanto a la Red de Atención a Personas con Discapacidad, actualmente se destina al municipio de Los Molinos 1,1 millones de euros para el mantenimiento de una residencia para estos ciudadanos con 41 plazas, orientada a la promoción de la autonomía personal y la inclusión social de sus usuarios.

En Atención Social Primaria, el Gobierno regional está apoyando a los ayuntamientos mediante convenios por valor de 3,5 millones de euros para garantizar prestaciones básicas, proteger a la infancia y la adolescencia, apoyar a las familias y prevenir situaciones de vulnerabilidad. Por último, se van a destinar 600.000 euros a ayudas para el equipamiento y mejora de locales juveniles y proyectos formativos en ocio y tiempo libre.

MÁS DE 60 MILLONES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

Desde 2019 se ha invertido más de 60 millones de euros en actuaciones destinadas a mejorar la movilidad en los municipios de la Sierra de Guadarrama, que han permitido reforzar la seguridad vial, modernizar infraestructuras estratégicas y promover el uso del transporte público en zonas de especial valor natural y patrimonial.

En carreteras se han destinado 54 millones en tareas de conservación. Destacan los trabajos realizados en Rascafría y Lozoya, centrados principalmente en la renovación de la M-604 y la M-611, así como medidas para facilitar la accesibilidad peatonal en Alameda del Valle, Canencia, Navarredonda y San Mamés y Pinilla del Valle.

NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Actualmente, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está inmersa en la redacción del proyecto de ampliación del CEIPSO San Sebastián de El Boalo, que contará con una nueva aula de educación física, otras tres específicas y 75 plazas escolares, con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

En esta misma localidad se ampliará y modernizará el instituto público con 2,5 millones y se mejorará el CEIP Josefina Carabias con una inversión de 600.000 euros.

Además, en la Cuenca Alta del Manzanares y la Sierra de Guadarrama y en el Valle del Lozoya la Comunidad de Madrid ha destinado, en los últimos años, cerca de 2,4 millones de euros en obras de reforma y en equipamiento para los centros educativos.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Digitalización, ha destinado una cantidad global de casi 2,4 millones de euros a la dotación material y a la modernización de las infraestructuras tecnológicas de los municipios de la Sierra de Guadarrama.

Por último, en materia de Cultura, Turismo y Deporte, entre 2019 y 2025, el Gobierno regional ha invertido más de 11 millones de euros en la zona. Para el desarrollo turístico se han destinado 3,5 millones. Además, se han promovido eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a España con un presupuesto de 2,2 millones de euros en infraestructuras y programas deportivos para los vecinos.