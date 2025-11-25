Investigan un posible caso de agresión sexual a un menor en un colegio de Las Rozas

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan un posible caso de agresión sexual a un menor en un colegio público de Las Rozas tras una denuncia previa, mientras que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una inspección educativa.

El centro ha remitido una carta a las familias de los alumnos, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que confirma que se ha activado el Protocolo para los Centros Educativos ante "una posible situación de riesgo, sospecha o evidencia de agresión sexual".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que el centro está ofreciendo toda la información de la que dispone y ha hecho un llamamiento a la prudencia.

"Es una cuestión que está bajo investigación policial y de la propia Fiscalía. La propia inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición del colegio y está realizando todas las investigaciones", ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras un acto en la capital.

Fuentes de la Consejería de Educación consultadas por Europa Press confirman también que se están supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el centro público para garantizar la seguridad de los alumnos.

La Guardia Civil, por su parte, ha confirmado que existe una denuncia y se están investigando los hechos.

Desde el centro han trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los alumnos, y han incidido en que se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias, siguiendo además las indicaciones oficiales y garantizando la protección y bienestar de los alumnos.

Este caso de presuntas agresiones, adelantado por la 'Cadena Ser', se remonta a comienzos de curso y se evidenció durante una exploración médica al menor en la que se observaron golpes, pellizcos y moratones en su cuerpo.