IU Madrid plantea ir a las europeas con sus siglas: "Sería dramático dejar a Podemos como partido más a la izquierda"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU Madrid plantea que Izquierda Unida concurra a las elecciones europeas de junio con sus siglas, y no dentro de la plataforma Sumar porque, entre otras cuestiones, "dejar a Podemos como formación política más a la izquierda del panorama estatal sería dramático para la izquierda rupturista y la clase trabajadora madrileña y española".

En un documento aprobado la semana pasada por la Coordinadora regional de IU en Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerdan que los comicios europeos tienen una naturaleza específica diferente a otras convocatorias, "dado que no implican conformación de Gobierno ni la clásica dificultad del sistema electoral para obtener representación".

"Son unas elecciones netamente ideológicas, de propuesta y proyecto, en las que no caben alianzas con el socioliberalismo ni con opciones maquilladoras del actual sistema. La propuesta de IU debe ser netamente anticapitalistas, contraria la proyecto político imperialista que supone la UE y su instrumento de dominación sobre las capas populares: el euro. Debemos combatir la desafección que existe entre las capas populares hacia estos comicios y explicar la relevancia que tienen las políticas europeas en la cotidianidad de la clase trabajadora madrileña", señalan.

De hecho, continúan, son "una oportunidad para cubrir el hueco que Sumar deja a su izquierda y despertar motivación en nuestras filas y entorno político". "Ante la propuesta verde y de una Europa reformable a la que se vincula Sumar, debemos defender una propuesta que contenga un programa de nítida ruptura con la UE y el euro. Nuestra propuesta debe apostar sin ambages por el GUE (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea), en tanto que representa actualmente como grupo parlamentario un cuestionamiento integral y no reformista de la UE", esgrimen.

MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LISTAS

La Coordinadora regional de IU insiste en que su propuesta "debe abordar y reflejar la lucha económica e ideológica en el frente institucional" y es sobre esta "tradición política" y sobre modelos de mecanismos democráticos de participación, conformación de listas y rendición de cuentas en los que, a su juicio, deben recaer la articulación de su la política de alianzas del partido, en una nueva alusión a Sumar.

"Izquierda Unida tiene que presentarse a las elecciones, al margen de que luego decida o no, en función de las casuísticas coyunturales de cada proceso, coaligarse con otras formaciones por razones prácticas y/o políticas. Somos un movimiento político y social y un espacio en sí de convergencia. Algunas militantes forman parte de partidos que han renunciado a presentarse a las elecciones en favor de IU. No tiene sentido que asumamos por principio no ser un agente electoral independiente y visible", indican.

La Coordinadora regional cree que ha llegado el momento de definir "para qué sirve IU Madrid y cuál es su sentido y porvenir". De momento, aseguran que su objetivo es "reforzarse" para que en las próximas elecciones puedan decidir "cómo y con quién" se presentan "sin que la baja perspectiva electoral sea el elemento central de la decisión".

Por todo ello, creen que IU "no debe descartar ni tener miedo" a presentarse en solitario a las elecciones europeas si no logran afianzar una alianza amplia de izquierdas, al que llaman Plan A u objetivo prioritario.

"Nuestra tarea es armas una candidatura lo más amplia posible, que cuestione las bases de la actual Unión Europea, participada, democrática y plural, máxime si tenemos en cuenta el hecho de que, de no lograrlo (o de subsumirnos en una candidatura pro UE que no cuestione el capitalismo), dejaríamos a Podemos como formación política más a la izquierda del panorama estatal, algo que sería dramática para la izquierda rupturista y la clase madrileña y española", apostillan.

Para ello, la Coordinadora de IU plantea una hoja de ruta visibilice su referente electoral fortaleciendo su propuesta política, "impulsando su voz propia y autónoma" en las coaliciones, "que anteponga el programa, que eluda los acuerdos de despacho y facilite un proceso superador y de desborde popular y que de voz a la militancia y el activismo".

"Hay que recuperar la elaboración colectiva, alejarnos de los personalismos, poner en valor la organización y no tener miedo a quedarnos solas en el intento. Lo que es mejor para IU es mejor para las familias trabajadoras y viceversa, puesto que somos la única organización a día de hoy que, frente a proyectos volátiles y tibios, apuesta por un apolítica de superación del sistema capitalista", concluyen.