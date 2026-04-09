La IV Fiesta de la Resurrección tomará la Plaza de Cibeles este sábado con los Gipsy Kings, Hakuna y Boney M

La IV Fiesta de la Resurrección tomará la Plaza de Cibeles este sábado con los Gipsy Kings, Hakuna, Boney y Liz Mitchell - ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La IV Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), tomará la Plaza de Cibeles este sábado con los conciertos de los Gipsy Kings, Hakuna Group Music, Boney M, Liz Mitchell y André Reyes.

Así lo ha trasladado la organización en un comunicado, en el que ha señalado que el evento, que busca conmemorar la Resurrección de Cristo en un ambiente festivo, se desarrollará entre las 18.30 y las 21.30 horas en este enclave de la capital. La apertura de puertas está prevista a las 17 horas.

Así, los Gipsy Kings, referentes de la rumba flamenca, Boney M, iconos de la música disco de los años 80, y Hakuna Group Music, un fenómeno musical del siglo XXI formado por cantantes católicos, serán los encargados, junto al resto de artistas, de hacer vibrar al público este sábado en un festival de acceso libre, gratuito y abierto a todos los públicos.

El encuentro, que el año pasado reunió a unos 85.000 asistentes, estará conducido por el locutor de radio Javi Nieves y contará con la animación de DJ El Pulpo.

Además, durante la fiesta sonará en directo el tema 'Gólgota' del artista Ángel Catela, ganador del concurso 'Música y Fe', iniciativa impulsada por la ACdP para descubrir y apoyar a jóvenes talentos cuya música está inspirada en los valores cristianos.

Entre los artistas que han participado en ediciones pasadas, destacan Cali & el Dandee, Beret, Siempre Así, Modestia Aparte, Marilia (Ex componente de Ella Baila Sola), Carlos Baute, Andy y Lucas y Grilex, entre otros.